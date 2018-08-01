Adana OSB’de metrekaresi 150 TL’ye arsa satılıyor

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Başkanı Bekir Sütcü, yatırımcılara alt ve üst yapısı hazır, sorunsuz bir bölgede, hiçbir ilave ücret talep etmeden, metrekaresi 150 lira gibi sembolik bir ücretle arsa sahibi olma fırsatı sunduklarını belirtti.

AOSB’nin açıklamasına göre, Adana İstihdam Kurulu toplantısı Vali Mahmut Demirtaş’ın başkanlığında AOSB’de gerçekleştirildi. Vali Demirtaş, toplantıda, istihdam ve üretimin, bölge ve ülke kalkınmasında önemli yeri olduğunu vurgulayarak, İl İstihdam Kurulunun, kent genelindeki kurum ve kuruluşlar, AOSB, meslek odaları ve sivil toplum örgütleri temsilcileriyle ortak çalışmalar gerçekleştirdiğini aktardı.