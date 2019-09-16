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Adana mutabakatı nedir?

“Adana Mutabakatı nedir” sorusu yapılan açıklamaların ardından araştırılıyor. 1998 Adana Mutabakatı maddeleri merak ediliyor. Peki, Adana mutabakatı nedir? İşte ayrıntılar...

16 Eylül 2019 Pazartesi 19:15
Adana mutabakatı nedir?

“Adana Mutabakatı nedir” sorusu yapılan açıklamaların ardından araştırılıyor. 1998 Adana Mutabakatı maddeleri merak ediliyor. Peki, Adana mutabakatı nedir? İşte ayrıntılar...

Adana mutabakatı nedir? 

Adana Mutabakatı, 1998 yılında ülkemizdeki terör olaylarının artmasının ardından Türkiye ve Suriye arasında imzalanan bir anlaşma.

1998 sonbaharındaki Milli Güvenlik Kurulu toplantısının ardından dönemin kara kuvvetleri komutanının Hatay'da çok sert bir açıklama yaptı ve Suriye'nin teröre destek vermesi halinde Türkiye'nin bunu savaş sebebi sayacağını vurguladı.

Türkiye'nin kararlılığının ardından, ABD Başkanı Bill Clinton, dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’e bir mektup yazdı ve Mısır Lideri Mübarek’in arabuluculuğunda iki ülkenin diyalog kurmasını önerdi.

Türk askerinin sınırda yığınak yapmasının ardından Suriye geri adım atmak zorunda kaldı ve iki ülkeyi neredeyse savaşın eşiğine getiren gerginliğin ardından Adana'da 'Adana Mutabakatı' imzalandı.

Mutabakat, 20 Ekim 1998’de Türk heyetine başkanlık eden Büyükelçi Uğur Ziyal ve Suriye heyetine başkanlık eden Siyasi Güvenlik Başkanı Tümgeneral Adnan Badr El Hassan arasında imzalandı.
Anlaşmanın ardından Elebaşı Abdullah Öcalan’ın Suriye’den çıkarak bir süre Rusya ve İtalya’da saklanması, daha sonrasında ise Kenya’da Yunanistan büyükelçiliği yakınlarında yakalanması süreçleri yaşandı.

Adana mutabakatı maddeleri neler?

Anlaşma 22 maddeden oluşuyor.

Türkiye adına Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Uğur Ziyal ve Suriye adına Tümgeneral Adnan Badr al-Hasan'ın imza attığı Adana Mutabakatı, Öcalan'ın Suriye'nin dışında olduğu ve bir daha asla girmeyeceği, yurtdışındaki PKK unsurlarının Suriye'ye dönemeyeceği, ülke topraklarındaki PKK kamplarının bir daha kullanılmayacağı ve tutuklanan PKK üyelerinin listelerinin Türkiye'ye verilmesi taahhütlerini içeriyordu.

Mutabakat, Suriye tarafının kısa vadede yerine getireceği taahhütlerin yanı sıra iki ülkenin uzun vadeli terörle mücadele çerçevesini de çiziyor:

Suriye kendi topraklarından Türkiye'nin güvenlik ve istikrarını tehlikeye atacak eylemlere izin vermeyecek. Suriye, PKK'nın silah, lojistik ve mali destek sağlamasına ve propaganda faaliyetlerine izin vermeyecek.

Suriye, PKK'yı terörist örgüt olarak ilan etmiştir. Suriye, diğer terör örgütlerinin yanı sıra PKK ve uzantılarının topraklarındaki faaliyetlerini yasaklamıştır.

Suriye, PKK'nın topraklarında eğitim kampı kurmasını ve ticari faaliyetlerde bulunmasını yasaklamıştır.

Suriye, PKK üyelerinin transit yollarla üçüncü ülkelere gitmesine izin vermeyecektir.

Suriye, PKK liderlerinin topraklarına girmesini engelleyecek ve gümrük yetkililerine bunun için talimat verecektir.

Aynı mutabakat, tarafların bu taahhütlerin yerine getirilmesini sağlamak ve gözlemek için bazı mekanizmalar kurmasını da sağlıyor. İki ülkenin üst düzey güvenlik yetkilileri arasında doğrudan telefon hattı kurulması, diplomatik temsilciliklerde güvenlik işleri için özel temsilcilerin atanması bunlardan sadece birkaçını oluşturuyor.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 19:15
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