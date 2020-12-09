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Aktüel Adana, Mersin ve Hatay'da Kovid-19 tedbirleri devam ediyor
Aktüel

Adana, Mersin ve Hatay'da Kovid-19 tedbirleri devam ediyor

Yeniakit Publisher
2020-12-09 18:23:31 -
Adana, Mersin ve Hatay'da Kovid-19 tedbirleri devam ediyor

ADANA (AA) - Adana, Mersin ve Hatay'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamındaki denetimler sürüyor.

Adana İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, 4 Aralık Cuma günü başlayıp 7 Aralık Pazartesi günü biten sokağa çıkma kısıtlamasında 77 kişiye ceza yazıldığı belirtildi.

Ekipler, insanların yoğun olarak bulunduğu marketler, pazar yerlerinde denetimlerde bulunuyor. Denetimlerde kurallara riayet edilmesi uyarısında bulunan ekipler, uymayanlara da cezai yaptırım uyguluyor.

Vali Süleyman Elban, yaptığı açıklamada, tek bir kişinin tedbirsizliğinin salgının yayılım hızına büyük etki edebileceğini söyledi.

Denetim faaliyetlerinin kentin her noktasında devam edeceğini dile getiren Elban, herkesin kurallara uymasını istedi.

Ceyhan ilçesinde de Belediye ekiplerince mahallelerde temizlik ve ilaçlama çalışması gerçekleştirildi.

- Mersin

Mersin'de Vali Ali İhsan Su, Yenişehir ilçesinde toplu taşıma araçları, otobüs ve taksi duraklarındaki denetime iştirak etti.

Esnaf ve yoldan geçen sürücü ve vatandaşlarla sohbet eden Su, maske takılması ve sosyal mesafe kuralına uyulması konusunda uyarılarda bulundu.

Polis ekipleri de denetimlerde bilgilendirici broşürler dağıttı.

Su, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşların ev ziyaretlerini takip etmekte zorlandıklarını belirterek şöyle dedi:

"Vatandaşlarımızdan ev gezmeleri, misafir kabul etme ve misafirliğe gitme yönündeki uygulamalarını ertelemelerini rica ediyoruz. Ev gezmelerini ve misafir kabullerini pandemiden sonra yapmamız gerekiyor. Bu salgının üstesinden ancak maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak ve özellikle ev ziyaretlerini erteleyerek gelebileceğiz."

Denetime Su'nun yanı sıra İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Necip Çarıkcıoğlu ve Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Kıdemli Albay Oğuz Bavbek de katıldı.

- Hatay

Hatay'ın Altınözü ilçesinde emniyet ve jandarma ekiplerince minibüslere yönelik denetim yapıldı.

Ekipler, vatandaşların HES kodu sorgulamasını yaparak maske denetimi gerçekleştirdi.

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