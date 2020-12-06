Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Kovid-19 tedbirleri devam ediyor

ADANA (AA) - Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan tedbirler sürüyor.

Merkez Yüreğir Belediyesi, hafta sonu ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle beslenme ve barınma zorluğu yaşayan sokak hayvanlarına yem ve su verdi.

Belediye ekipleri tarafından ilçe genelinde kedi ve köpekler için mama dağıtıldı.

Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, vatandaşlardan özellikle böyle günlerde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmamalarını istedi.

- Mersin

Mersin Büyükşehir Belediyesince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 9 ayda kentin farklı noktalarında 11 bin 623 kez dezenfeksiyon çalışması yapıldı.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının görüldüğü 10 Mart'tan bugüne kadar ibadethaneler, otobüs durakları, üst geçitler, bankamatikler, parklar, yürüyüş ve bisiklet yolları ile oturma ve oyun gruplarını dezenfekte etti.

Akdeniz Belediyesi ekipleri, Kovid-19 salgını kapsamında cuma günü saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında sessizliğe bürünen cadde ve sokakları ilaçlı suyla yıkadı.

Meydanlar, pazar yerleri, okul ve cami avlularını dezenfekte eden ekipler, ilçedeki çöp ve molozları toplayarak konteynerleri temizledi.

- Hatay

Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 15 ilçede dezenfeksiyon çalışması yürüttü.

Ekipler, kentteki park, cadde, sokak ve birçok noktayı dezenfekte etti.

Kırıkhan Belediyesi ekipleri de ilçede cadde ve sokakları sabunlu suyla yıkayarak dezenfekte ederken, vatandaşlara da hijyen paketleri dağıttı.

Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, ilçe genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının son zamanlarda oldukça arttığını kaydetti.

Vatandaşlardan maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını isteyen Yavuz, Kovid-19 tedbirleri kapsamında belediye ekiplerinin cadde ve sokakları yıkama ile dezenfekte işlemlerini aralıksız sürdüreceğini belirtti.

- Osmaniye

Osmaniye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik denetimler, sokağa çıkma kısıtlamasında da devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, kent merkezinde 10 noktada denetimlerini sürdürdü.

Denetimlerde durdurulan araçların sürücülerinin belgelerini inceleyen ekipler, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan iş yerlerinde çalışanların evraklarını da kontrol etti.

Osmaniye belediyesi ekipleri, vatandaşların yoğun olarak kullandığı durak, park ve meydanlarda dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürdü.

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