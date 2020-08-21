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Aktüel Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, Erdoğan'ın "müjde" açıklaması ilgiyle izlendi
Aktüel

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, Erdoğan'ın "müjde" açıklaması ilgiyle izlendi

Yeniakit Publisher
2020-08-21 16:19:05 -
Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, Erdoğan'ın "müjde" açıklaması ilgiyle izlendi

ADANA (AA) - Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de vatandaşlar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Karadeniz'de doğal gaz keşfine" yönelik "müjde" açıklamasını ilgiyle izledi.

Erdoğan'ın televizyonlardan canlı yayınlanan açıklamasını Adana'da bazı vatandaşlar kıraathaneler ve kafelerden, bazıları da cep telefonları üzerinden takip etti.

Esnaf da iş yerlerindeki televizyonlarından izlediği Erdoğan'ı, doğal gaz keşfine yönelik açıklamaları sırasında alkışladı.

Yayını izleyen Orhan Can, AA muhabirine, keşfin ülke için hayırlı uğurlu olmasını dileyerek, "Ülkemizin en büyük cari açığı enerji alanında. Enerji alanındaki cari açığımız da azalırsa kim tutar bizi? Otomobil geliyor, uçaklar geliyor Allah'ım esirgesin." dedi.

- Mersin

Mersin'de de vatandaşlar, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nden yapılan canlı yayını iş yerlerindeki televizyondan takip etti.

AK Parti İl Başkanlığında da Erdoğan'ın konuşması ilgiyle izlendi. İl Başkanı Cesim Ercik ve çok sayıda partili, doğal gaz keşfine dair açıklamayı alkışlarla karşıladı.

Ercik, keşfin hayırlı ve uğurlu olmasını dileyerek, "Büyük Türkiye" yolunda tarihi bir güne tanıklık edildiğini aktardı.

- Hatay ve Osmaniye

Hatay'da vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasını dikkatle takip etti. Kimi esnaf iş yerlerindeki televizyonlardan kimisi de cep telefonlarından tarihi açıklamayı izledi. Esnaf Osman Toprak, emeği geçenlere teşekkür ederek keşfin hayırlı olmasını diledi.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde vatandaşlar, kıraathaneler ve iş yerlerindeki televizyonlardan Erdoğan'ın açıklamasını ilgiyle takip etti.

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