0553 313 94 23

Adana lise taban puanları 2019 MEB

Adana lise taban puanları ve başarı sıralaması 2019. Liseye Geçiş Sınavı yani LGS 2019 sınavına girecek öğrenciler başvurularını 3-14 Nisan tarihleri arasında yapıldı. İyi bir lisede okumak isteyen 8. Sınıf öğrencileri 1 Haziran’da yapılacak olan 2019 LGS sınavına hazırlanırken bir yandan da lise taban puanlarının yanında lise başarı sıralasını merak ediyor. Sınavsız yerel yerleştirme, öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanının üstünlüğü ve okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı kriterlerine göre yapılacak. İşte 2019 MEB Adana taban puanları, başarı sıralaması yüzdelik dilimleri.

31 Mayıs 2019 Cuma 17:17
Adana lise taban puanları 2019 MEB

Adana lise taban puanları ve başarı sıralaması 2019. Liseye Geçiş Sınavı yani LGS 2019 sınavına girecek öğrenciler başvurularını 3-14 Nisan tarihleri arasında yapıldı. İyi bir lisede okumak isteyen 8. Sınıf öğrencileri 1 Haziran’da yapılacak olan 2019 LGS sınavına hazırlanırken bir yandan da lise taban puanlarının yanında lise başarı sıralasını merak ediyor. Sınavsız yerel yerleştirme, öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanının üstünlüğü ve okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı kriterlerine göre yapılacak. İşte 2019 MEB Adana taban puanları, başarı sıralaması yüzdelik dilimleri. Türkiye genelinde bin 531 liseye merkezi sınavla öğrenci yerleştirilecek. Okulların toplam kontenjanı 139 bin 660 olarak açıklandı.

Sınavsız yerel yerleştirme nasıl yapılacak?

Sınavsız yerel yerleştirmede, 2018'de ortaokullarda bulunma kriteri bu yıl kaldırıldı. Sınavsız yerel yerleştirme, öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanının üstünlüğü ve okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı kriterlerine göre yapılacak. Üç kriterde eşitlik olması durumunda sırasıyla 8, 7 ve 6'ncı sınıflardaki yıl sonu başarı puanı üstünlüğüne bakılacak. Adana lise taban puanları 2019 MEB, Adana lise puanları 2019, Adana lise taban puanları 2019 LGS Adana lise taban puanları, Adana lise yüzdelik dilimleri 2019, Adana lise başarı puanları, Adana Anadolu Lisesi taban puanı 2019, Adana İmam Hatip Lisesi taban puanları, Adana Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi taban puanları 2019, Adana Sağlık Meslek Lisesi taban puanları 2019.

Lise taban puanları için tıklayınız

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 17:17
  1. Adana lise taban puanları 2019 MEB
  2. Adana lise puanları 2019
  3. Adana lise taban puanları 2019 LGS Adana lise taban puanları
  4. Adana lise yüzdelik dilimleri 2019
  5. Adana lise başarı puanları
  6. Adana Anadolu Lisesi taban puanı 2019
  7. Adana İmam Hatip Lisesi taban puanları
  8. Adana Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi taban puanları 2019
  9. Adana Sağlık Meslek Lisesi taban puanları 2019

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sakarya'da, boşandığı eşi tarafından vurulan kadın öldü
    1. Sakarya'da, boşandığı eşi tarafından..
    2. Kocaeli’de oluşan bayram trafiği..
    3. İzmir’de kaçak sigara operasyonu
    4. Orgeneral Çetin bayram trafiğini..
    5. Kediler yakaladı, duyarlı vatandaş..
    6. Çocukların oynadığı oyunda PKK..
    7. Bahçeli'den Kadir Gecesi mesajı
    8. Alman hükümeti elektrikli otomobillere..
    9. GÜNCELLEME - İsrail askerleri Gazze..
    10. Balıkesirspor Baltok'ta olağanüstü..
    11. İçişleri Bakanlığından "Silivri..
    12. Suriye Türkmenlerinden Kerkük'teki..
    13. Rusya’nın AB Temsilcisi Chizhov:..
    14. TİKA'dan Azerbaycanlı gençlerin..
    15. Cezayir'de "Buteflika rejiminin..
    16. UEFA'dan Barış Telli paylaşımı
    17. İzmir'de kaçakçılık operasyonu
    18. Maden ocağında göçük: 1 işçi mahsur..
    19. Bafra’da traktör devrildi: 1 ölü, 1..
    20. Tekirdağ'da tırla otomobil çarpıştı: 3..
    21. Cenk Tosun, aday kadrodan çıkarıldı
    22. Samsun'da hırsızlık operasyonu
    23. Tosya’da öldürülen 3 kişi toprağa..
    24. Öğrenci servisinin freni patladı,..
    25. A Milli Futbol Takımı'nın Antalya kampı
    26. HSK'nin 2019 yılı ana kararnamesi
    27. Rüşvet iddiasında 2 memur adli..
    28. "İran nükleer anlaşmaya uymayı..
    29. Zonguldak'ta maden ocağında göçük
    30. Otobanda feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı
    23 Haziran seçimleriyle ilgili flaş gelişme! Görevleri iptal edildi
    23 Haziran seçimleriyle ilgili flaş gelişme! Görevleri iptal edildi
    Pençe harekatıyla ABD'ye de büyük darbe vurulacak
    Pençe harekatıyla ABD'ye de büyük darbe vurulacak
    Akit deşifre etmişti! O küfürbaz göreve iade edildi
    Akit deşifre etmişti! O küfürbaz göreve iade edildi
    Postallı haydutlar gitti Ekrem geldi! Özgür basını yıldırma peşinde
    Postallı haydutlar gitti Ekrem geldi! Özgür basını yıldırma peşinde
    Tam 139 ülke onayladı… İşte ‘Mekke’ bildirgesi
    Tam 139 ülke onayladı… İşte ‘Mekke’ bildirgesi

    Günün Karikatürü

    31 Mayıs 2019
    ABD ile İran geriliminde gözler Katar'da!
    ABD ile İran geriliminde gözler Katar'da!
    HDP’li belediye büyük skandal! Türkçe’yi yasakladı
    HDP’li belediye büyük skandal! Türkçe’yi yasakladı