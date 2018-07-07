Adana kebabı nasıl yapılır?

MALZEMELER:

Yarım kilo kuzu kıyma

1 adet soğan

İki adet yeşil biber

İki adet salçalık kırmızı biber

Bir yemek kaşığı acı biber salças

Bir tatlı kaşığı tuz

İsteğe bağlı 120 gram kuyruk yağı

Bir çay kaşığı acı kırmızı biber

Bir yemek kaşığı sıvıyağ

Bir tutam kıyılmış maydanoz

Kekik

Şiş

YAPILIŞI:

Öncelikle soğanlar ince ince kıyılır. Daha sonra biberlerin çekirdek kısımları temizlenerek soğanların büyüklüğünde doğranır. Maydanozlar da kıyıldıktan sonra kıyma, salça, biber, soğan ve sıvıyağ ile karıştırılarak yoğrulur. Yoğurma işlemi sonlandırıldıktan sonra tuzu ve baharatları eklenir.

Hazırlanan kıyma streç ile üzeri örtülerek 1-2 saat kadar buzdolabında dinlendirilir. Bir gün önceden hazırlanarak dinlenme süresi uzatılabilir.

Bir süre buzdolabında dinlenmiş harçtan bir parça kopartılır ve yoğrulur. Daha sonra şişlerin üzerine takılır. Bu işlem yapılırken el hafifçe ıslatılmalıdır. Şişin her yerine aynı eşitlikte olacak şekilde yayılmalıdır.

Şişlerin soğuk olması harcın daha çabuk yapışmasını ve pişerken düşmemesini sağlar. Şişe yayılan harcın fazla kalın ya da ince olmaması gerekir.

Hazırlanan kebaplar, yağlanmış ya da yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine dizilir ve önceden 200 dereceye ayarlanmış fırında pişirilir. Ancak gerçek lezzetini mangalda pişirildiğinde alacağı unutulmamalıdır. Sıcak halde servis edilmelidir. Tırnak pide ve fırınlanmış soğan, domates, biber ile tüketilebilir.

PÜF NOKTALARI:

Adana kebabın etinin en önemli özelliği zırh ile hazırlanmasıdır. Kıyma makinesinden geçirilen et kebap için uygun değildir. Keskin bir zırh ile et kıyma inceliğinde kıyılmalıdır.

Adana kebabın hazırlanacağı et, süt kuzusundan olmamalıdır. Sırt ve kaburga kısmından alınan sinirsiz etler ile hazırlanması uygundur. Ayrıca kuyruk yağı tercih edilmesi kebaba ayrı bir lezzet katar. Kuyruk yağı kullanılacak ise kıvırcık erkek kuzu yağı uygundur.

Adana kebap için kullanılacak şişlerin demir olmasına dikkat edilmelidir. Fakat demirin paslanma riski göz önünde bulundurularak temizliği ve bakımı düzenli olarak yapılmalıdır.

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