Adana için uyarı geldi: 7 büyüklüğünde deprem beklenmiyor ama...

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Dr. Mehmet Tatar, Adana'da 7 ve üzeri büyüklükte bir deprem beklentisi olmadığını belirtti. Tatar, olası depremlerde can kayıplarının önlenmesi için deprem yönetmeliğine uygun, sağlam yapıların hayati önem taşıdığını vurguladı.

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde 11 il etkilenirken binlerce insan hayatını kaybetti, binlerce bina ise yıkıldı. Depremin etkilediği illerden Adana'da ise 11 bina yıkılırken 418 kişi hayatını kaybetti. Kent genelinde 3 bin 279 bina ise ağır hasar aldı. Deprem riski her an devam ederken TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Dr. Mehmet Tatar, Adana'nın deprem gerçeğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kentin deprem bölgesinde yer aldığını belirten Tatar, özellikle Güney Adana'daki alüvyon zeminlerin risk taşıdığına dikkat çekerek, "Depremi engelleyemeyiz ancak sağlam zemin ve sağlam bina seçerek can kayıplarını önleyebiliriz" dedi.

"7 VE ÜZERİ BİR DEPREM RİSKİ GÖRÜNMÜYOR"

Adana'da 7 ve üzeri deprem riski beklenmediğini anlatan Tatar, "Deprem bölgesinde yaşıyoruz. Geçmişte depremler oldu, günümüzde oluyor, gelecekte de olacaktır. Güney Adana, yani Seyhan, Yüreğir ve Sarıçam'ın bir kısmı daha riskli. Ayrışık zemin dediğimiz, alüvyon zeminlerden oluşan bir alan. Daha sağlıklı zeminler ise Kuzey Adana. İlçelerde ise Karataş Yumurtalık'ta aktif bir fay bulunuyor. Karaisalı, Feke ve Tufanbeyli sağlam bir zeminde bulunuyor. Ceyhan deprem açısından riskli bir zeminde. 2023 depremlerinden sonra Türkiye'de binlerce deprem oldu. 2 depremin arka arkaya olması stres birikimini artırdı. Şimdilik yüksek deprem oluşturacak bir fay tespit edilmedi. Yumurtalık-Karataş tarafında deprem üretebilecek bir fayımız var. Pozantı ve Saimbeyli tarafında da ufak depremler oluşturacak faylar bulunuyor. Pozantı'da Kamışlı Vadisi'nden geçen ve denize kadar uzanan bir suskun Ecemiş Fayı var. Bunlar harekete geçerse deprem olabilir ancak 7 ve üzeri bir deprem riski görünmüyor" ifadelerini kullandı.

"BİNALAR DAHA SAĞLAM DURUMA GETİRİLMELİ"

Binaların sağlam duruma getirilmesi gerektiğini ifade eden Tatar, "6 şiddetli bir depremde binanızın yıkılma riski varsa o binada oturmamanız gerekiyor çünkü o bina orta şiddetli depreme dayanıklı değildir. Adana'da bu şiddette olan depremlerde yıkım görüldü. Sebebi binaların sağlam yapılmaması, deprem yönetmeliğine uygun yapılmaması" diye konuştu.