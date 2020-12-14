  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Adana Demirspor'un yeni teknik direktörü açıklandı
Spor

Adana Demirspor'un yeni teknik direktörü açıklandı

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da Ümit Özat'ın yerine Cüneyt Dumlupınar getirildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-14 03:13:00 -
Adana Demirspor'un yeni teknik direktörü açıklandı

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da, teknik direktör Ümit Özat'ın istifasının ardından takımın başına Cüneyt Dumlupınar getirildi.

Mavi-lacivertli kulüpten açıklamada, teknik direktör Ümit Özat'ın Giresunspor maçından sonra istifa etmesinin ardından takımın başına Cüneyt Dumlupınar'ın getirildiği bildirildi.

Açıklamada, geçen sezon teknik sorumluluk görevini yapan Dumlupınar'ın, Akdeniz ekibinin Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'la oynayacağı maç için Trabzon'a giderek takımın başında antrenmana çıkacağı kaydedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İran Meclisi karıştı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret kavgaya sebep oldu
Dünya

İran Meclisi karıştı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret kavgaya sebep oldu

İran Parlamentosu'nda İranlı ve Azerbaycanlı milletvekilleri arasında kavga çıktı.
Rusya görüntüleri paylaştı! Dağlık Karabağ'da...
Dünya

Rusya görüntüleri paylaştı! Dağlık Karabağ'da...

Rusya Savunma Bakanlığı, Dağlık Karabağ'daki tampon bölgede yer alan ve merak edilen karakolların görüntülerini paylaştı.

Bakan Akar'dan kritik S-400 ve F-35 açıklaması
Gündem

Bakan Akar'dan kritik S-400 ve F-35 açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM’de "S-400 ve F-35" konularına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Satılık 2011 model Volvo XC90
Satılık 2011 model Volvo XC90

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay