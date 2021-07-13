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Spor Adana Demirsporlu futbolcudan flaş Süper Lig açıklaması
Spor

Adana Demirsporlu futbolcudan flaş Süper Lig açıklaması

Yaptığı transferlerle adından söz ettiren Adana Demirsporlu forvet Pa Dibba, taraftarlarını Süper Lig'de gururlandıracaklarını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-07-13 13:45:00 -
Adana Demirsporlu futbolcudan flaş Süper Lig açıklaması

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor'un forveti Pa Dibba, "Biz savaşçıyız, savaşacağız ve bu sezon da aynı performansı göstereceğiz. Taraftarlarımızla statta olacağız ve onların desteğiyle onları gururlandıracağız." dedi.

Dibba, mavi-lacivertli takımın Bolu'daki kampında, takımın bir parçası olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Türkiye'yi çok sevdiğini belirten Dibba, takıma katılan yeni transferlerin de mavi-lacivertli ekibe güç vereceğine inandığını anlattı.

Dibba, Süper Lig'de kendisine sakladığı bazı hedefleri olduğunu belirterek, "Takım olarak şunu söyleyebilirim; şu an kimse, yeni gelenler de eskiden kalanlar da dahil 'Süper Lig'e yükseldik, çok mutluyuz, rahatlayalım' gibi bir şey demiyor. Biz savaşçıyız, savaşacağız ve bu sezon da aynı performansı göstereceğiz. Taraftarlarımızla statta olacağız ve onların desteğiyle onları gururlandıracağız." diye konuştu.

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