Adana Demirspor'dan Mario Balotelli bombası
Süper Lig'in yeni takımlardan Adana Demirspor'un dünyaca ünlü yıldız Mario Balotelli'ye 3 yıllık sözleşme önerdiği iddia edildi. İtalyan golcünün teklife kısa süre içinde cevap vereceği öğrenildi.
TFF 1. Lig'de şampiyon olarak Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor transferde bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Mavi Şimşekler, yıldız futbolcu Mario Balotelli'ye imza attırmak için harekete geçti.
Yakın zamanda cecap verecek
İtalyan basınından Calciomercato'nun haberine göre lacivert mavililer, 30 yaşındaki golcü futbolcu için 3 yıllık sözleşme teklifinde bulundu. Balotelli'nin bu teklife yakın zamanda yanıt vereceği öğrenildi.