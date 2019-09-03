Adana Demirspor'dan İbrahim Üzülmez hamlesi
Teknik direktör Ümit Özat ile yollarını ayıran Adana Demirspor'da teknik direktör arayışları sürmeye devam ediyor.03 Eylül 2019 Salı 14:29
Yeniakit.com.tr- Teknik direktör Ümit Özat ile ani bir kararla yollarını ayıran Adana Demirspor'da teknik direktör arayışları devam ederken sürpriz bir isim ortaya atıldı.
Adana Demirspor kurmayları daha önceleri Rizespor ve Gençlerbirliği ile TFF 1.Lig'de şampiyonluk yaşayan İbrahim Üzülmez'i takımın başına getirmek için harekete geçtiği iddia edildi.
Kaynak:Yeniakit.com.tr
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