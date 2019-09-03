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Adana Demirspor'da Ümit Özat dönemi sona erdi

03 Eylül 2019 Salı 13:48
Adana Demirspor'da Ümit Özat dönemi sona erdi


ADANA (AA) - TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor'da, teknik direktör Ümit Özat dönemi bitti.

Kulüp başkanı Murat Sancak, yaptığı yazılı açıklamada, yaklaşık yarım sezondur takıma ve camiaya hizmet eden Ümit Özat ile yolları ayırdıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Kendisine teşekkür ediyor ve bundan sonraki futbol yaşamında yürekten başarılar diliyoruz. Çıktığımız şampiyonluk yolunda bizleri başarıya götürecek bir teknik adamı en yakın zamanda takımımızın başına getireceğiz."

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 13:48
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  4. TFF 1. Lig
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