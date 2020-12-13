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Spor Adana Demirspor'da teknik direktör Ümit Özat istifa etti
Spor

Adana Demirspor'da teknik direktör Ümit Özat istifa etti

Yeniakit Publisher
2020-12-13 22:24:12 -
Adana Demirspor'da teknik direktör Ümit Özat istifa etti

ADANA (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da teknik direktör Ümit Özat istifa etti.

Ligin 14. haftasında deplasmanda Giresunspor'a 2-0 yenilen Adana Demirspor'da teknik direktör Özat'ın, maçın ardından istifa ettiği bildirildi.

Kulüp başkanı Murat Sancak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Özat'ın istifasını yönetim kurulu adına kabul ettiğini açıkladı.

Açıklamasında Özat'a ve ekibine emekleri için teşekkür eden Sancak, sportif direktörlük görevine ise tek yetkili olarak altyapı koordinatörü Gökhan Göktürk'ün atandığını kaydetti.

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