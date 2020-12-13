  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Adana Demirspor'da Cüneyt Dumlupınar dönemi
Spor

Adana Demirspor'da Cüneyt Dumlupınar dönemi

Yeniakit Publisher
2020-12-13 23:15:42 -
Adana Demirspor'da Cüneyt Dumlupınar dönemi

ADANA (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da, teknik direktör Ümit Özat'ın istifasının ardından takımın başına Cüneyt Dumlupınar getirildi.

Mavi-lacivertli kulüpten açıklamada, teknik direktör Ümit Özat'ın Giresunspor maçından sonra istifa etmesinin ardından takımın başına Cüneyt Dumlupınar'ın getirildiği bildirildi.

Açıklamada, geçen sezon teknik sorumluluk görevini yapan Dumlupınar'ın, Akdeniz ekibinin Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'la oynayacağı maç için Trabzon'a giderek takımın başında antrenmana çıkacağı kaydedildi.

Öte yandan Adana Demirspor'da, altyapı sorumluğuna da altyapı idari menajeri Ömer Anaydın'ın getirildiği aktarıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İranlı vekilden Tahran’ı sallayan sözler: Erdoğan yanlış adres
Dünya

İranlı vekilden Tahran’ı sallayan sözler: Erdoğan yanlış adres

İran Meclisi Tebriz Milletvekili Ahmed Ali Rıza Beygi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gösterilen tepkinin yanlış olduğunu söyledi...
Rusya görüntüleri paylaştı! Dağlık Karabağ'da...
Dünya

Rusya görüntüleri paylaştı! Dağlık Karabağ'da...

Rusya Savunma Bakanlığı, Dağlık Karabağ'daki tampon bölgede yer alan ve merak edilen karakolların görüntülerini paylaştı.

Rusya dünyaya ilan etti: Saldırı yapıldı
Dünya

Rusya dünyaya ilan etti: Saldırı yapıldı

Dağlık Karabağ'da ağır bir yenilgiye uğrayan Ermenistan, bölgede rahat durmuyor. Rusya, dün yaşanan bir gelişmeyi dünya ile paylaştı...
Satılık 2011 model Volvo XC90
Satılık 2011 model Volvo XC90

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay