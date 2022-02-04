Adana Demirspor'da Çaykur Rizespor hazırlığı
Adana Demirspor, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü.
Adana Demirspor, Süper Lig'in 24. haftasında 6 Şubat Pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Adana Demirspor Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenmanda taktiksel çalışma gerçekleştirildi.
Hafif sakatlıkları bulunan Younes Belhanda ve Tarık Çamdal takımdan ayrı çalıştı.