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Spor Adana Demirspor'da Çaykur Rizespor hazırlığı
Spor

Adana Demirspor'da Çaykur Rizespor hazırlığı

Adana Demirspor, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Yeniakit Publisher
2022-02-04 16:47:00 -
Adana Demirspor'da Çaykur Rizespor hazırlığı

Adana Demirspor, Süper Lig'in 24. haftasında 6 Şubat Pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Adana Demirspor Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenmanda taktiksel çalışma gerçekleştirildi.

Hafif sakatlıkları bulunan Younes Belhanda ve Tarık Çamdal takımdan ayrı çalıştı.

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