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Spor Adana Demirspor'a Manchester City'den takviye!
Spor

Adana Demirspor'a Manchester City'den takviye!

Süper Lig'e yükselen ve yeni sezon öncesi bomba transferlerle gündemden düşmeyen Adana Demirspor, son olarak Manchester City'den Arijanet Muric'i transfer etti.

Yeniakit Publisher
2021-08-06 09:26:00 -
Adana Demirspor'a Manchester City'den takviye!

Süper Lig'e 26 yıl aradan sonra yükselen Adana Demirspor'da transfer açıklamaları gelmeye devam ediyor.

Akdeniz ekibi Manchester City'de forma giyen Arijanet Muric ile transfer için anlaşma sağlandığını duyurdu.

Adana Demirspor transferi resmi sosyal medya hesaplarından açıkladı. Yapılan paylaşımda, "Kulübümüz Manchester City ve Kosova Milli Takımı kalecisi 22 yaşındaki Arijanet Muric ile bir yıllık kiralık anlaşmaya varmıştır. Hoş geldin Muric" ifadeleri kullanıldı.

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