Adana Demirspor'a imza atan Yılmaz Vural açıklamalarda bulundu

1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un teknik direktörü Yılmaz Vural, Süper Lig'e çıkmak için oluşturulmuş bir takım olduklarını söyledi.

Vural, yardımcı antrenörlerle birlikte Aytaç Durak Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, kulüp başkanı Murat Sancak'ın sezon başında kendisini takımın başına getirmek istediğini ancak şartlar oluşmadığı için mavi-lacivertli kulübe gelemediğini belirtti.

12 maçlık gecikmeyle Adana Demirspor'a geldiğini vurgulayan Vural, kulüpte ikinci kez görev aldığını ifade etti.

Başkan Sancak'ın takıma sahip çıktığını, Adana Demirspor'un ekonomisini düzelttiğini anlatan Vural, şöyle konuştu:

"Bu camiayı Süper Lig'e nasıl çıkarırız, diye hesap yaparak tekrar birlikte olduk. Murat Sancak 'sabırlı olalım' diyor hep. Devre arasına kadar sabretmemiz lazım. Ben takımı tanımaya çalışıyorum. Hocalarımla birlikte teşhisi koyduk. Kasetlerden takımın oynadığı maçları izliyoruz ve takımın yapamadığı şeyler nedir, eksiği nedir, neden bu hale düştü, bununla ilgili çok net bilgilerimiz var. Yaptığımız antrenmanlarda bir sürü şeyin daha pozitif geliştiğini gördük. Bu da bizi çok mutlu etti. İnanıyorum ki çok kısa zamanda takımımız, Adana Demirspor taraftarının beklediği oyun tarzını uygulayacak hale gelecektir. İyi futbol iyi oyuncuyla oynanır ama bunu iyi organize etmek lazım."

"Hedefin biraz uzağına düşmüşüz"

Yılmaz Vural, takımın önceki teknik direktörü Hakan Kutlu'ya "geçmiş olsun" dileğini ilettiğini belirterek, Kutlu ile takımla ilgili fikir alışverişinde bulunduğunu aktardı.

Milli maçlar nedeniyle lige verilen aranın kendileri için avantaj olduğunu ifade eden Vural, yarın Gazişehir Gaziantep ile hazırlık maçında karşılaşacaklarını bildirdi.

Vural, oyun formatında eksikleri olduğuna dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Ligimizde bir istikrar yakalanması gerekiyor. Eğer siz yukarıya oynuyorsanız 12 maçta 5 maç kaybedemezsiniz. Bu çok fazla bir rakam. Dolayısıyla amaçtan uzaklaşırsınız. İnşallah play-off'a kalalım, ilk 6 içinde olalım, diye düşünerek bir takım kurulmadı burada. Başkan Murat Sancak da söyledi, şampiyonluk sözü verilerek çıkılmış değil ama en azından yaptığı harcamayla ve iddiasıyla, bu takım direkt Süper Lig'e çıkmak için oluşturulmuş bir takım. Bakıldığında bu hedefin biraz uzağına düşmüşüz. Tabii ki toparlamak zorundayız."

Adanaspor derbisi

Gelecek hafta sahalarında Adanaspor'la derbi maçta karşılaşacaklarını anımsatan Vural, Adanaspor'un teknik direktörü Coşkun Demirbakan'la uçakta karşılaştıklarını ifade etti.

Demirbakan'la sohbet ettiklerini anlatan Vural, şunları kaydetti:

"Bana, 'Tam zamanında geldin sen de.' dedi. Yani zamanı iyi bulmadı. 'Burada ne güzel işte beraberiz.' dedim ben de. Adanaspor da Adana Demirspor da yakın olduğumuz takım. Buralarda ikişer kez çalışıyoruz. Ben de bu, aradaki husumetin çok sert olmasını anlamam. Aynı şehrin iki güzide takımı. Tabii ki derbi çok önemlidir, kazanıldığında çok moral verir ama bu dünyanın sonu değil neticede. Dostuz, kardeşiz ama oynayacağımız 90 dakikada dostluk falan bitiyor. 90 dakika biter yine sarılır öpüşürüz, hayat devam eder. Böyle bakıyoruz biz."

Takımının gol atma sorunu olduğunun altını çizen Vural, problemleri kısa sürede çözmek adına ellerinden geleni yapacaklarını sözlerine ekledi.