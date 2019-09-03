Adana Demirspor, Ümit Özat'la anlaşamadı

Yapılan açıklamada, "Yaklaşık yarım sezondur takımımıza ve camiamıza hizmet eden Ümit Özat hocamızla bugün itibarıyla yollarımızı ayırmış bulunuyoruz" denildi.

TEŞEKKÜR EDİLDİ



Kulüp ayrıca, "Kendisine teşekkür ediyor ve bundan sonraki futbol yaşamında yürekten başarılar diliyoruz. Çıktığımız şampiyonluk yolunda bizleri başarıya götürecek bir teknik adam ile en yakın zamanda anlaşarak takımımızın başına getireceğiz" ifadesini de kullandı.

ŞUBATTA GÖREVE GELMİŞTİ

Ümit Özat'ın Şubak ayında başladığı yeni görevi uzun soluklu olmadı. Adana Demirspor'un yollarını ayırdığı deneyimli teknik adam, bu sezon ligde oynadığı 3 maçta 1 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 5 puan toplamıştı.