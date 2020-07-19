Adana Demirspor Süper Lig umutlarını play-off'a bıraktı

Hatayspor'un şampiyon olmasının ardından Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Süper Lig'e doğrudan yükselmek için ikincilik mücadelesi veren mavi-lacivertliler dün sahasında İstanbulspor'u 3-0 mağlup etti.

Adana Demirspor'un puan kaybetmesini beklediği Erzurumspor ise hata yapmayarak doğrudan Süper Lig'e yükseldi.

Bu sonuçlarla play-off mücadelesine katılacak Adana Demirspor, Bursaspor ile eşleşti.

En son 1994-1995 sezonunda Süper Lig'de mücadele eden Adana Demirspor, daha önce 4 kez katıldığı play-off'tan Süper Lig'e çıkma şansını yakalayamadı.

Mavi-lacivertliler, bu sezon Süper Lig'e çıkarak 25 yıllık hasrete son vermek istiyor.

"Hak eden kazanır ve inşallah biz de Süper Lig'e çıkarız"

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, Süper Lig'e çıkabilmek için son dakikaya kadar mücadele ettiklerini söyledi.

Sancak, doğrudan Süper Lig'e çıkma biletinin, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a nasip olduğunu belirtti.

"Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u tebrik ediyorum. Artık play-off'a bakacağız, play-off'tan Süper Lig'e çıkmaya çalışacağız. Play-off'ta Bursaspor ile eşleştik. Bursaspor güçlü bir takım. Play-off'a kalan takımlar güçlü rakipler. Güzel mücadeleler olacak. Hak eden kazanır ve inşallah biz de Süper Lig'e çıkarız, amacımız bu. Son saniyeye kadar mücadele edeceğiz."