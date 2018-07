Adana Demirspor Kulübü Başkanı Sancak'tan Mesut Özil'e destek

Spor Toto 1. Lig takımlarından Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, Türk asıllı futbolcu Mesut Özil'in ayrımcı saldırılar nedeniyle Almanya Milli Takımı'nı bırakma kararını desteklediğini bildirdi.

Sancak, "Mesut Özil'in yanındayız" başlıklı yazılı açıklamasında, Özil'in ırkçı saldırıya uğradığını ifade etti.

Özil'in kararını desteklediklerini vurgulayan Sancak, şunları kaydetti:

"Almanya Milli Takımı'na yıllarca emek veren, aslını inkar etmeyen ve ana vatanının Cumhurbaşkanıyla fotoğraf çektirdiğinden dolayı Avrupalı ırkçılar tarafından hedef tahtasına konulan, kendisiyle gurur duyduğumuz evladımız ve kardeşimiz Mesut Özil'in almış olduğu kararı canıgönülden desteklerim. Bu kararın herkese örnek teşkil etmesini diler ve her zaman Mesut Özil'in yanında olduğumuzu belirtmek isterim."