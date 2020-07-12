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Spor

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, Ümraniyespor maçını vinç üzerinde izledi

Yeniakit Publisher
2020-07-12 18:03:10 -
Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, Ümraniyespor maçını vinç üzerinde izledi

İSTANBUL (AA) - Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, takımının Ümraniyespor ile deplasmanda oynadığı mücadeleyi saha dışındaki bir vincin üzerinden izledi.

TFF 1. Lig'in 33. haftasında Ümraniyespor ile Adana Demirspor arasında oynanan kritik maçta Adana ekibinin başkanı Murat Sancak, takımını yalnız bırakmadı.

Başkan Sancak, geçtiğimiz yılın ekim ayında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan 421 gün hak mahrumiyeti cezası almıştı.



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