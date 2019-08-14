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Adana Demirspor kombinede indirime gitti

TFF 1.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 13:17
Adana Demirspor kombinede indirime gitti

TFF 1. Lig’e şampiyonluk parolasıyla başlayacak olan Adana Demirspor, kombine bilet fiyatlarında indirime gitti.


Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2019-2020 futbol sezonunun başlamasına kısa bir süre kala taraftarın gücünün daha fazla hissedilmesi amacıyla Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak’ın talimatıyla kombine bilet fiyatlarında indirim yapılmasına karar verildi.


Buna göre, indirimli kombine bilet fiyatları şöyle oldu:


Kapalı: 370 TL, Maraton: 215 TL, Kale Arkası: 115 TL


Kombine bilet fiyatları daha önce Kapalı 500 TL, Maraton 300 TL ve Kale Arkası 150 TL olarak açıklanmıştı.

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Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 13:17
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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