Adana Demirspor ilk etap hazırlıklarını tamamlıyor Spor Toto 1.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, 2 Temmuz’da başladığı lig hazırlıklarının ilk etabını bu akşam yapacağı idmanla tamamlayacak.

Adana Demirspor, 2 Temmuz’da başladığı lig hazırlıklarını bu akşam yapacağı antrenmanla noktalayacak. Futbolculara verilecek 2 günlük iznin ardından 14 Temmuz’da ikinci etap çalışmalarına başlayacak mavi-lacivertliler, Bolu’da kampa girecek. Adana Demirspor ikinci etap çalışmaları kapsamında 6 hazırlık maçı oynayacak.

Yeni transfer Mehmet Uslu’nun da ilk antrenmanına çıktığı Adana Demirspor’da başkan Murat Sancak da oyuncularla bir araya gelerek başarı dileklerinde bulundu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.