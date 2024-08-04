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Spor Adana Demirspor forma tanıtımını bakın nerede yaptı!
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Adana Demirspor forma tanıtımını bakın nerede yaptı!

Yeniakit Publisher
2024-08-04 21:29:00 -

Adana Demirspor, 2024-2025 sezonu formalarının tanıtımını kebapçıda gerçekleştirdi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, 2024-2025 sezonunda giyeceği formaları sosyal medya hesaplarından yayınladığı video ile görücüye sundu. Mavi-lacivertli ekibin şalgam ve kebaplı forma tanıtım videosu sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Fougeu dürüm istedi, forma geldi

Yeni sezon formalarının tanıtım videosunda, Adana Demirsporlu futbolcular Tayfun Aydoğan, Abdulsamet Burak ve Breyton Fougeu yer aldı. Videoda, takım arkadaşları ile birlikte kebapçıda oturan Adana Demirspor'un Fransız futbolcusu Breyton Fougeu 3 dürüm sipariş verdi. Kebapçının masaya getirdiği dürümlerden ise kebap yerine yeni sezon formaları çıktı. Videonun sonunda ise hesabın Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak tarafından ödendiğine dikkat çekildi.

Yeni sezon formaları, Adana temsilcisinin resmi mağazasından bin 940 TL'den satışa sunuldu.

Yeni sezonda Adana Demirspor, çubuklu, siyah ve beyaz olmak üzere üç farklı forma ile mücadele edecek.

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