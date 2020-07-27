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Spor

Adana Demirspor-Fatih Karagümrük maçının kim yönetecek?

Nefeslerin tutulduğu karşılaşma öncesinde herkesin cevabını merakla beklediği sorunun cevabı bulundu. Peki, Adana Demirspor-Fatih Karagümrük maçının hakemi kim? Adana Demirspor-Fatih Karagümrük maçı ne zaman? İşte, ayrıntılar...

Yeniakit Publisher
2020-07-27 13:24:00 -
Adana Demirspor-Fatih Karagümrük maçının kim yönetecek?

TFF 1. Lig play-off finali öncesinde nefesler tutuldu. Adana Demirspor-Fatih Karagümrük arasında gerçekleşecek karşılaşma öncesinde en çok merak edilip araştırılanlar arasında ise Adana Demirspor-Fatih Karagümrük maçının hakemi kim oldu? sorusunun cevabı yer alıyor. Merak edilen soru nihayet cevabını buldu.

Maçın hakemi kim?

Adana Demirspor-Fatih Karagümrük maçının hakemi Cüneyt Çakır oldu.

Maç hangi gün oynanacak?

Bilindiği üzere TFF 1. Lig'i ilk 2 sırada bitiren Hatayspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un ardından Süper Lig'e yükselecek 3. ekibin belli olacağı play-off mücadelesinde rakiplerini saf dışı bırakan Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük adını finale yazdırdı.

Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük Süper Lig'e yükselme maçında 30 Temmuz Perşembe günü karılaşacak.

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