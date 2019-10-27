Adana Demirspor Fatih Karagümrük maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? TFF 1. Lig 9. hafta
TFF 1. Lig'de 9. hafta bugün ve yarın oynanacak 4 karşılaşmayla son bulacak. Cesar Grup Ümraniyespor'un maç fazlasıyla liderlik koltuğunda oturduğu ligde Adana Demirspor sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Futbolseverler karşılaşma öncesi maça dair yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, Adana Demirspor Fatih Karagümrük maçı ne zaman? Maç saat kaçta hangi kanalda? TFF 1. Lig'de son durum ne? TFF 1. Lig puan durumu nasıl şekillendi? İşte detaylar...
TFF 1. Lig'de 9. hafta bugün ve yarın oynanacak 4 karşılaşmayla son bulacak. Cesar Grup Ümraniyespor'un maç fazlasıyla liderlik koltuğunda oturduğu ligde Adana Demirspor sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Futbolseverler karşılaşma öncesi maça dair yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, Adana Demirspor Fatih Karagümrük maçı ne zaman? Maç saat kaçta hangi kanalda? TFF 1. Lig'de son durum ne? TFF 1. Lig puan durumu nasıl şekillendi? İşte detaylar...
Adana Demirspor Fatih Karagümrük maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Adana Demirspor Fatih Karagümrük maçı bugün Başakşehir Fatih Terim Stadında saat 19.00'da başlayacak. Mücadele Eurosport’tan naklen yayınlanacak.
TFF 1. Lig 9. hafta fikstürü
TFF 1. Lig puan durumu