  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Afganistan'da havan saldırısı! Düğünde vuruldular
Hastaneleri vuran Esed’e ödül
Beşiktaş'ta hedef Costa
Adana Demirspor bombayı patlattı
Spor Adana Demirspor bombayı patlattı
Spor

Adana Demirspor bombayı patlattı

Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor'un, Senegalli orta saha oyuncusu Badou Ndiaye'nin transferinde büyük aşama kaydettiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-30 10:05:00 -
Adana Demirspor bombayı patlattı

TFF 1. Lig'i şampiyon tamamlayarak 26 yıl sonra Süper Lig’e yükselen Adana Demirspor’da transfer çalışmaları başladı.

Yıldız golcü Balotelli'ye teklif yapan mavi-lacivertlilerin, Badou Ndiaye’yi transfer etmek için de görüşmelere başladığı belirtildi.

Ajansspor'un haberine göre, Ndiaye ile gerçekleşen transfer görüşmelerinde iki taraf da masadan olumlu şekilde ayrıldı.

Rakamsal olarak iki taraf arasında küçük farklar bulunduğu belirtilirken, anlaşma sağlanması halinde Ndiaye'nin Adana Demirspor'a 3 yıllık imza atmasının beklendiği kaydedildi.

Geçtiğimiz sezon 6 aylığına Fatih Karagümrük'te forma giyen Badou Ndiaye, Süper Lig'de 14 maça çıkıp 3 gol, 4 asistlik performans sergilemişti. 30 yaşındaki oyuncu ardından Al-Ain'e transfer olmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay