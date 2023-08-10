Adana Demirspor, Avrupa'da rakip tanımıyor
Konferans Ligi 3. Eleme turu ilk maçında Adana Demirspor, Osijek'i 5-1 mağlup etti.
Temsilcimiz Yukatel Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Hırvatistan temsilcisi Osijek'i misafir etti.
Yeni Adana Stadı'nda saat 21.00'de başlayan maçı Mavi Şimşekler farklı kazandı. Temsilcimize, galibiyeti geriren golleri; 3. dakikada Svensson, 16. dakikada Yusuf Sarı, 52. dakikada Cherif Ndiaye, 67. dakikada penaltıdan yine Cherif Ndiaye ve 88. dakikada Yusuf Erdoğan attı
Mavi lacivertliler 17 Ağustos'ta deplasmanda oynayacağı rövanş maçında turu geçmesi halinde, play-off turunda Avrupa Ligi'nden Olympiakos-Genk eşleşmesinin kaybedeniyle karşılaşacak.