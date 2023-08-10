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Spor Adana Demirspor, Avrupa'da rakip tanımıyor
Spor

Adana Demirspor, Avrupa'da rakip tanımıyor

Yeniakit Publisher
2023-08-10 23:23:00 -
Adana Demirspor, Avrupa'da rakip tanımıyor

Konferans Ligi 3. Eleme turu ilk maçında Adana Demirspor, Osijek'i 5-1 mağlup etti.

Temsilcimiz Yukatel Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Hırvatistan temsilcisi Osijek'i misafir etti.

Yeni Adana Stadı'nda saat 21.00'de başlayan maçı Mavi Şimşekler farklı kazandı. Temsilcimize, galibiyeti geriren golleri; 3. dakikada Svensson, 16. dakikada Yusuf Sarı, 52. dakikada Cherif Ndiaye, 67. dakikada penaltıdan yine Cherif Ndiaye ve 88. dakikada Yusuf Erdoğan attı

Mavi lacivertliler 17 Ağustos'ta deplasmanda oynayacağı rövanş maçında turu geçmesi halinde, play-off turunda Avrupa Ligi'nden Olympiakos-Genk eşleşmesinin kaybedeniyle karşılaşacak.

Adana Demirspor-Osijek! Muhtemel 11'ler
Adana Demirspor-Osijek! Muhtemel 11'ler

Spor

Adana Demirspor-Osijek! Muhtemel 11'ler
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