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Spor Adana Demirspor 90+2'de yıkıldı
Spor

Adana Demirspor 90+2'de yıkıldı

Yeniakit Publisher
2024-04-20 21:55:00 -
Adana Demirspor 90+2'de yıkıldı

Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Adana Demirspor, maçın büyük bölümünü önde götürdüğü maçta Samsunspor'la 1-1 berabere kaldı. Samsunspor istediği eşitlik golünü dakikalar 90+2'yi gösterdiğinde Dimata ile buldu.

Yılport Samsunspor, Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Yukatel Adana Demirspor'u ağırladı.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Maçta Adana Demirspor, 41. dakikada Mendoza'nın attığı golle 1-0 öne geçti. İkinci yarıda beraberlik için ataklarını sıklaştıran Samsunspor istediği eşitlik golünü dakikalar 90+2'yi gösterdiğinde Dimata ile buldu.

Bu sonucun ardından her iki takım da sahadan 1'er puanla ayrıldı. Samsunspor, puanını 39'a çıkarırken bir basamak üstte 11. sırada yer alan Adana Demirspor puanını 41 yaptı.

Süper Lig'in 34. haftasında Samsunspor, deplasmanda Kasımpaşa'ya misafir olacak. Adana Demirspor ise evinde Galatasaray ile son derece kritik bir maça çıkacak.

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