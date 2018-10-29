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Adana bir hırsız suçüstü enselendi

Adana’da klima demirlerini çalmaya çalışan hırsız vatandaşlar tarafından suçüstü yakalanarak polis ekiplerine teslim edildi.

29 Ekim 2018 Pazartesi 08:43
Adana bir hırsız suçüstü enselendi

Seyhan İlçesi Kurtuluş Mahallesi 64014 sokak içerisinde klima demirleri çalmayan çalışan ismi öğrenilmeyen bir kişi vatandaşlar tarafından suçüstü yakalandı. Yakalayan vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

POŞET ELDİVENLE YAKALANDI

İHA'nın haberine göre, suçüstü yakalanan hırsızın üzerinde polis arama yaptığında pense buldu. Daha sonra bulunan çantada ise başka yerlerden kestiği demirler bulundu. Bunun yanı sıra hırsız, parmak izi bırakamamak için giydiği poşet eldiveni de polisin gözünden kaçmadı. Gözaltına alınan hırsız Şehit Erdoğan Çıtak Yarbaşı Polis Merkezine götürüldü.

Öte yandan, ismi öğrenilmeyen şahsın çok sayıda hırsızlıktan kaydığı olduğu belirlendi.

Haber Tarihi: 29 Ekim 2018 Pazartesi 08:43
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