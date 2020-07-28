Kurban bayramı 31 Temmuz Cuma günü idrak edilecek. Bayrama kısa bir süre kala milyonlarca kişi teşrik tekbirinin ne olduğunu, ne zaman getirildiğini araştırmaya başladı. Hz. Peygamberin (s.a.s.), kurban bayramının arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı da dâhil olmak üzere farzlardan sonra teşrik tekbirleri getirdiğine dair rivayetler vardır. Peki, Adana’da bayram namazı saak kaçta kılınacak.

Adana bayram namazı saat kaçta? | Adana bayram namazı vakti

Adana’da kurban bayramı namazı 06.15’te kılınacak.

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