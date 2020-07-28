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İSLAM

Adana bayram namazı saat kaçta? | Adana bayram namazı vakti

Adana’da bayram namazı saat kaçta kılınacak? | Kurban bayramı 31 Temmuz Cuma günü başlayıp 3 Ağustos Pazartesi günü sona erecek. Koronavirüs salgını sebebiyle ramazan bayramında camilere akın edemeyen vatandaşlar büyük özlemlerini kurban bayramında dindirmek istiyor. Adana’da yaşayan vatandaşlar kurban bayramı namazının saat kaçta kılınacağını araştırmaya başladı. İşte, merak ettiğiniz “Kurban bayramı namazı saat kaçta?” sorusunun cevabı.

Yeniakit Publisher
2020-07-28 10:47:00 -
Adana bayram namazı saat kaçta? | Adana bayram namazı vakti

Kurban bayramı 31 Temmuz Cuma günü idrak edilecek. Bayrama kısa bir süre kala milyonlarca kişi teşrik tekbirinin ne olduğunu, ne zaman getirildiğini araştırmaya başladı. Hz. Peygamberin (s.a.s.), kurban bayramının arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı da dâhil olmak üzere farzlardan sonra teşrik tekbirleri getirdiğine dair rivayetler vardır. Peki, Adana’da bayram namazı saak kaçta kılınacak.

Adana bayram namazı saat kaçta? | Adana bayram namazı vakti

Adana’da kurban bayramı namazı 06.15’te kılınacak.

İl il kurban bayramı namazı vakitleri için tıklayınız.

 

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