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Aktüel Adana Altın Koza Film Festivali'nde ilk jüri belirlendi
Aktüel

Adana Altın Koza Film Festivali'nde ilk jüri belirlendi

Adana Büyükşehir Belediyesince 14-20 Eylül'de düzenlenecek ve bu yıl 2 yarışmanın yer alacağı festivalde, Uzun Metraj Film Yarışması'nın jüri başkanlığını oyuncu Füsun Demirel yapacak

Yeniakit Publisher
2020-09-01 12:52:26 -
Adana Altın Koza Film Festivali'nde ilk jüri belirlendi

ADANA (AA) - Adana Büyükşehir Belediyesince gerçekleştirilecek 27. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde, Uzun Metraj Film Yarışması'nın jüri üyeleri belli oldu.

Festival Komitesinden yapılan açıklamaya göre, 14-20 Eylül tarihlerinde Kovid-19 kurallarına uygun şekilde gerçekleştirilecek festivalde, bu yıl "Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması" ve "Ulusal Öğrenci Kısa Film Yarışması" gerçekleştirilecek.

Uzun Metraj Film Yarışması'nın jüri başkanlığını oyuncu Füsun Demirel'in üstleneceği festivalde, görüntü yönetmeni Feza Çaldıran, oyuncu Damla Sönmez, yönetmen Seren Yüce, müzisyen Can Atilla, yazar Ayfer Tunç ve sinema yazarı Sevin Okyay, jüri üyesi olarak yer alacak.

Kovid-19 önlemleri nedeniyle bu yıl Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması ve Ulusal Öğrenci Kısa Film Yarışması ile sınırlandırılan festivalde, "Altın Koza Ödülleri" ile "Altın Koza Yaşam Boyu Onur Ödülleri" ve "Orhan Kemal Emek Ödülleri" aynı törende sahiplerine takdim edilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Kovid-19 önlemleri kapsamında festivalde bu yıl şehir dışından konuk ağırlanamayacağını, sinemaseverlerin festival filmlerini online olarak izleyebileceklerini kaydetti.

Karalar, yarışma filmlerinin, Adana'da salgın koşulları gözetilerek hazırlanacak bir salonda gösterileceğini bildirdi.

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