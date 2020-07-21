  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Adana Adliyesinde silahlı saldırı! Çok sayıda ekip sevk edildi, yaralılar var

Adana Adliyesi'nde bir dava için bulunan iki grup arasında başlayan tartışmanın kısa sürede silahlı kavgaya dönüştüğü olayda detaylar netleşti. İlk duyumlarda silahlı kavga olduğu belirtilen olayın aslında adliyede duruşma için bekleyen gruba motosikletli bir kişinin düzenlediği bir silahlı saldırı olduğu anlaşıldı. Silahlı saldırı sonucu olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, ilk belirlemelere göre 6 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-07-21 11:05:00 - 2020-07-21 11:38:53
Adana Adliyesinde silahlı saldırı! Çok sayıda ekip sevk edildi, yaralılar var

Adana Adliyesinde lk duyumlarda silahlı kavga olduğu belirtilen olayın aslında adliyede duruşma için bekleyen gruba motosikletli bir kişinin düzenlediği bir silahlı saldırı olduğu belirlendi.

Adana Adliyesine gelen motosikletli saldırganın pencereden ateş açması sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı.

Duruşma için bekleyen gruba ateş açıldı

Alınan bilgiye göre, İnönü Caddesi üzerindeki Adana Adliye binası önüne motosikletle gelen bir kişi, bir duruşma için bekleyen gruba pencereden ateş açtı. Olayda ilk belirlemelere göre aralarında çocukların da bulunduğu 6 kişi yaralandı.

İhbar üzerine adliye binasına çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Büyük panik yaşanan olayda yaralı yakınlarından bazıları baygınlık geçirdi.

Saldırganın yakalanması için harekete geçildi

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Motosikletli saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Insignia
Satılık 2016 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı