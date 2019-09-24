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'A'dan Z'ye saldırıyı İran yaptı'

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine düzenlenen saldırının arkasında İran'ın olduğunu söyledi.

24 Eylül 2019 Salı 20:40
'A'dan Z'ye saldırıyı İran yaptı'

Netanyahu, yayımladığı video mesajda, Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait iki tesiste, 14 Eylül'de düzenlenen saldırıyla ilgili İran'ı suçladı.

Fransa, Almanya ve İngiltere'nin de saldırılardan İran'ı sorumlu tuttuğunu hatırlatan Netanyahu, "İsrail adına şunu söyleyeyim ki A'dan Z'ye bunu İran yaptı." dedi.

İsrail'in buna benzer saldırılara karşı kendisini koruyacağını vurgulayan ve uluslararası kamuoyunu, ABD'nin Tahran yönetimine uyguladığı baskıya destek vermeye çağıran Netanyahu, "İran'ın saldırganlığının" ancak böyle önlenebileceğini dile getirdi.

Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait iki tesiste, 14 Eylül'de SİHA'larla düzenlenen saldırı sonucu yangın çıktığı açıklanmıştı. Yemen'deki Husiler, ölen ya da yaralananın olmadığı saldırıyı 10 SİHA kullanarak düzenlediklerini iddia etmişti.

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Haber Tarihi: 24 Eylül 2019 Salı 20:40
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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  • ZiyaZiya15 dk önce
    .. gider ayak havlamaya başladı yine netanyahu ......... herif

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