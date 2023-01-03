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Medya Adamsan, çık bunları Erdoğan'ın yüzüne söyle Akif Beki
Medya

Adamsan, çık bunları Erdoğan'ın yüzüne söyle Akif Beki

Ahmet Davutoğlu'nun bir numaralı tetikçisi Akif Beki, yine en iyi bildiği işi yapıp Tayyip Erdoğan'a çemkirdi.

Yeniakit Publisher
2023-01-03 11:46:00 -
Adamsan, çık bunları Erdoğan'ın yüzüne söyle Akif Beki

Ahmet Davutoğlu'nun bir numaralı tetikçisi Akif Beki, yine en iyi bildiği işi yapıp Tayyip Erdoğan'a çemkirdi. Erdoğan'ın "Ülkemizi dünyanın şampiyonlar ligine taşıyacağız" sözleriyle aklı sıra dalga geçen Beki, "Sen git Davutoğlu ile kafa bul" dedirten Karar gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti: 

"Cumhurbaşkanı Erdoğan; senenin ilk iş günü, "ey gayrimilliler, burayı iyi dinleyin" diyor.

Kim mi bu "gayrimilliler"? Milletin, AK Parti'ye ve Erdoğan'a oy vermeyen kesimleri...

Oysa Erdoğan, 2022'ye "28 Şubat heveslisi kesimler"in fenalıklarını hatırlatarak veda etmişti.

Yılbaşından bir gün önceydi, İlahiyat Yıldızları Ödül Töreni'nde konuşuyordu. Hedefine, "tek parti faşizmini yeniden hortlatmaya çalışan darbeci 28 Şubat zihniyeti"ni koymuştu.

Milli, gayrimilli diye milleti bölmek ve bir kısım milleti, milletten saymamak; 28 Şubat ayrımcılığıydı. 28 Şubat 1997'deki MGK kararlarına dayanan vesayetçilerden kalma bir ayrımcılık. Sürecin kudretli generallerinin ve sivil uzantılarının diliydi. Erdoğan'ı da kapsayan Milli Görüş çizgisine, gericilikle suçlanan siyaset ve toplum kesimlerine karşı söyleniyordu.

Milli iradeye antidemokratik müdahaleleri geri getirme ve tek parti faşizmini hortlatma hevesi, korkulacak bir şeyse... Böyle bir tehlikeden kaçınırken 28 Şubat ayrımcılıklarını tersinden canlandırmak, Türkiye Yüzyılı'na ne kadar iyi bir başlangıç?

(...)

Erdoğan, "ülkemizi dünyanın şampiyonlar ligine taşıyacağız" sözüyle kapattı geçen seneyi.

Açık tarihli bir vaat olsa bile umut ve iyimserlik aşılıyor. 2053'te mi, 2071'de mi; vaat edilen şahlanışın miladı ne zaman, belirsiz. Yine de yeni bir yıla ve yüzyıla merhaba derken hiç değilse pozitif bir mesajdı.

2022 için "çok diş sıktıran bir seneydi" demiştim.

2023 de hız kesmeden lahavle çektirmeye devam edecekse "Cenab-ı Hak sonumuzu hayreylesin"."

 

 

 

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Yorumlar

Vatansever

bu şahıs hükümet sözcülüğü görevine getirilmişti ve başaramadığı için alındı sanırım. bunun için kızmaya gerek yok. zaten başarısız olanların yanındasınız. hizmet kervanından düşmüşlerin bulunduğu yerden ne gereği var boş atıp tutmaya.
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