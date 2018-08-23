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Adamın kafasına düşen keçinin sahibine verilen ceza belli oldu

Bayramın birinci günü 3. kattan yoldan geçen bir adamın kafasına düşen keçinin sahibi hakkında adli işlem yapıldı.

23 Ağustos 2018 Perşembe 16:54
Adamın kafasına düşen keçinin sahibine verilen ceza belli oldu

Bursa'nın Yıldırım İlçesine bağlı Ulus Mahallesinde Kurban Bayramı'nın ilk günü kesileceği sırada kaçmayı başaran bir keçi üçüncü kattan aşağıya atlayarak telefon konuşmak için dışarı çıkan 50 yaşındaki Mehmet Sıttık Karakaş'ın kafasına düştü.

Kafasına keçi düşen adam yere düşerek başını taşa çarptı ve yaralandı. Olaydan sonra hastaneye kaldırılan adamın herhangi bir hayati tehlikesi olmadığı tespit edilerek yapılan tedavinin ardından taburcu edildi.

KEÇİNİN SAHİBİ HAKKINDA İŞLEM YAPILDI

Konuyla ilgili yapılan haberlerin ardından Bursa İl Emniyet Müdürlüğü harekete geçti. Asayiş Şube Müdürlüğü olayı araştırarak keçinin sahibi Emrah Aktaş hakkında 'Güvenliği tehlikeye atmak' suçundan adli işlem yaptı. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen Aktaş sorgusunun ardından salıverildi.

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2018 Perşembe 16:54
  1. Bursa
  2. Yıldırım
  3. Bursa Emniyet Müdürlüğü
  4. adamın başına keçi düştü
  5. Kurban bayramı

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