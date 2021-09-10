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Dünya Adamın kafasına ağaçtan kedi düştü! Sonrası inanılmaz...
Dünya

Adamın kafasına ağaçtan kedi düştü! Sonrası inanılmaz...

Yurtdışında bir ülkede gerçekleşen bu olay sosyal medyada viral oldu. Yolda yürüyen bir adamın kafasına ağaçtan kedi düştü ve adam bayıldı. Olayı gören köpek ise koşup kediyi azarladı.

Yeniakit Publisher
2021-09-10 15:11:00 -

Güvenlik kameralarına yansıyan bu görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Sokakta elleri arkadan bağlı bir adam yolda yürürken başına ağaçtan bir kedi düştü. Kedi bulunduğu yerden kaçarken adam bayılıp yere düştü. Adamın bayıldığını gören oradaki bir köpek, kedinin yanına giderek onu azarlamaya başladı. Köpeğe sinirlenen kedi ise patileri ile köpeği uzaklaştırmaya çalıştı.

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