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Medya Adamı dekan yaparsan, o da seni tefe koyar böyle!
Medya

Adamı dekan yaparsan, o da seni tefe koyar böyle!

Geçtiğimiz yıllarda Yozgat Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı'na getirilen Kürşad Zorlu, Habertürk'teki yazısında, mesnetsiz tezlerle, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni yerden yere vurdu. Ayrıca Zorlu, eski ekonomi politikasının yeniden getirilmesini isteyerek faizlerin yükseltilmesi gerektiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-01-04 21:55:00 - 2022-01-04 22:08:11
Adamı dekan yaparsan, o da seni tefe koyar böyle!

 yeniakit.com.tr 

Geçtiğimiz yıllarda Yozgat Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı'na getirilen Kürşad Zorlu, Habertürk'teki köşesinden AK Parti iktidarını mesnetsiz bir şekilde hedef aldı. 

"Hani politik istikrarsızlık ortadan kalkacaktı!" başlıklı bir yazıyla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi hedef alan Kürşad Zorlu, Türkiye'nin politik istikrarta Afrika ve Güney Amerika'daki diktatörlüklerle yönetilen ülkelere benzetmesi pes dedirtti.

"3,5 yılda uygulamadaki hatalarla birleşince sorunlar daha kırılgan bir boyuta ulaştı" diye yazan ve faizlerin yükseltilmesi talebinde bulunan Kürşad Zorlu yazısında şu ifadelerde bulundu:

"Türkiye bugün böyle bir politik istikrarsızlık tablosuyla karşı karşıyadır.

Millet İttifakı’nın sistem eleştirileri de esasında burada gün yüzüne çıkan problemlerle ilişkilendirilerek açıklanabilmektedir.
The Global Economy sitesinin derlediği verilere göre Türkiye’nin politik istikrar endeksindeki yeri 194 ülke arasında 170.sırada. 1999 yılında 145. sırada 2010’da 155.sıradaymış. Dünya ortalamasının -0.07 olduğu bu endekste (-2.5 zayıf; 2.5 güçlü) kabul ediliyor. Türkiye’nin aldığı puan -1.19…"

Faizin arttırılmasını istedi

Ekonomistlerin faiz politikasına geri dönülmesi halinde ekonominin düzeleceğini ifade eden Zorlu, "Her şeye rağmen ekonomistler bu yönelimden vazgeçilmesi durumunda Türkiye’nin ekonomide bir toparlanma (en azından fiyat ve kur istikrarı açısından) yaşayabileceğini ifade etmesi önemlidir. Dolayısıyla Türkiye'nin karşı karşıya olduğu yönetim sorunu özünde bir karar alma süreci sorunudur. Eski sistem-yeni sistem tartışmasına girmeden şunu ifade etmek gerekir ki bu yönetim tarzı ve karar alma biçimi sistemin sınırlarını zorluyor ve rasyoneliteden uzaklaştırıyor. Eylül ayındaki faiz indirim kararı ve ardından yaşananlar da bu yaklaşımın bir neticesidir. " ifadelerini kullandı.

'Hükümet değişimlerin sık yaşanması istikrarı bozmaz'mış

Sık hükümet değişimleriyle istikrarın bozulmayacağı ve eski parlamenter sisteminin iyi olduğu algısını veren Zorlu, "Dünya Bankası baş ekonomistlerinden Zahid Hüseyin Hindistan örneğini göstererek ekonomik büyümenin hükümet değişimlerinin sık yaşandığı dönemlerde de sağlanabildiğini ifade etmektedir." diye yazdı, 

İşte Kürşad Zorlu'nun 'Türkiye'den istikrarlı' dediği ülkeler

Kürşat Zorlu'nun alıntıladığı araştırmada, krallıkla yönetilen ülkelerin bile Türkiye’den daha istikrarlı gibi gösterilmesi, Türkiye’de dekanlık yapan bir profesörün de bu listeyi ciddiye alması, hayretle karşılandı.

İşte, Prof. Kürşad Zorlu’nun Türkiye’deki politik istikrarı eleştirdiği yazısına esas aldığı rezil listede, Türkiye’den daha istikrarlı gibi gösterilen ülkeler:

6. Aruba

11. Tuvalu
12. Samoa
13. Makao
14. Barbados

17. Botsvana
18. Kiribati
19. Mikronezya
20. Uruguay
22. Grenada
24. Aziz Vincent ve ...
25. Butan
27. Tonga
30. Malta
33. Karınca ve Barb.
35. Vanuatu
36. Mauritius
37. Palau
38. Yeşil Burun Adaları
39. Monako
42. Aziz Lucia

48. Moğolistan

55. Laos
57. Katar
58. Namibya
60. Süleyman Isl.
61. Birleşik Arap Emirlikleri

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Yorumlar

Aslan

Herkes borazancılık yapacak diye bir şart yok.Zamanında böyle adamlar olaydı 15 temmuz da yaşanmazdı. 
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Hadi ordan

Bişey bilse zaten prof. olmazdı
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