Adamı canlı canlı yutan timsahın açılan midesi herkesi hayrete düşürdü
Endonezya'da balıkçılık yapan Samsul Bahri, bir timsah tarafından yutuldu. 3 gün sonra yakaladıkları timsahın midesini açan yetkililer, adamı bulamadı. Detaylı yapılan incelemede ise adamın timsah tarafından sindirildiği ve bu nedenle midesinde olmadığı anlaşıldı.
Endonezya'da balıkçılık yaparak geçimini sağlayan 3 çocuk babası Samsul Bahri, 19 Temmuz'da Kuzey Kalimantan eyaleti Nunukan Regency'deki Semaja Nehri'nde balık avlamaya çıktı. Bahri, nehirde açıldıktan sonra elindeki karidesle beklemeye koyuldu.
Arkasından sinsice yaklaştı
Bahri'nin balık beklediği sırada arkadan sinsice yaklaşan dev timsah, adamı canlı canlı yuttuktan sonra kayıplara karıştı. Bahri'nin eve gelmemesi üzerine ailesi tarafından polise haber verildi. Barınağa giden ekipler, Bahri'nin arkadaşlarından aldıkları bilgiler doğrultusunda ilk sıraya timsah saldırısı ihtimalini koydu ve bölgedeki timsahları taramaya başladı.
Katil timsah tespit edildi
Ekipler, sık sık bölgeye uğrayan bir timsahı tespit ettikten sonra yakalamak için kolları sıvadı. Tam 3 gün devam eden çalışmalar sonucunda timsah yakalandı ve uzmanlar aracılığıyla midesi açıldı.
İçeride olmaması hayrete düşürdü
Ancak Bahri'nin kalıntıları timsahın midesinde yoktu. Herkesi hayrete düşüren olayın aslı, ekiplerin detaylı incelemesinden sonra anlaşıldı. Buna göre timsahın Bahri'yi sindirdiği ve bu nedenle midesinin boş olduğu belirtildi.