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Gündem Adamda alışkanlık olmuş! Hortumcu Cem Uzan, UEFA Kupası'na da çöktü
Gündem

Adamda alışkanlık olmuş! Hortumcu Cem Uzan, UEFA Kupası'na da çöktü

Cumhurbaşkanlığı hayali kuran firari hortumcu Cem Uzan, Galatasaray ve A Milli Futbol Takımı'nın başarılarına çökmeye çalıştı. Cem Uzan'ın açıklamaları, "Hortumculuk genlerine işlemiş" dedirtti.

Yeniakit Publisher
2022-07-31 23:52:00 -
Adamda alışkanlık olmuş! Hortumcu Cem Uzan, UEFA Kupası'na da çöktü

 yeniakit.com.tr 

Ülkeyi soyup soğana çevirip Fransa'ya kaçan ve şimdiler cumhurbaşkanlığı hayali kuran firari hortumcu Cem Uzan, Galatasaray ve A Milli Futbol Takımı ile ilgili "yok artık" dedirten açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın kupalarına çökmeye çalıştı

Sosyal medya hesabından yayınladığı bir videoda AK Parti'yi hedef alan firari hortumcu Cem Uzan, Galatasaray'ın kupalarına çökmeye çalışarak, "Cem Uzan ve Hakan Uzan'ın futbola oluk oluk para akıttığı dönemde, yayınlarla birlikte, 2000 senesine bakın; UEFA Kupası, Süper Kupa..." ifadesinde bulundu.

A Milli Takım'ın başarısı da kendi sayesindeymiş

A Milli Takım'ın başarısına da çökmeye çalışan Uzan, "2002'ye bakın; aynı kadrolar devam ediyor, dünya üçüncülüğü..." dedi.

AK Parti'ye ve futbol takımlarına çamur attı

2007 sonrasında ise AK Parti'nin futbola siyaset karıştırdığı iddia ederek hükümete ve futbol takımlarına çamur atan Cem Uzan, taraftarı olmayan bir sürü takım olduğunu öne sürdü. Uzan, "Tamamen siyasi bağlantılar sayesinde Birinci Lig'te duran takımlar var." dedi.

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