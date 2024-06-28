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Sosyal Medya Adam resmen yaptı! Sonsuz enerji motoru
Sosyal Medya

Adam resmen yaptı! Sonsuz enerji motoru

Yeniakit Publisher
2024-06-28 11:52:00 -

Sosyal medyada hızla yayılan bir videoda, bir ustanın sonsuz enerjili motor yaptığı iddia ediliyor. Görüntülerde, usta tek bir el hareketiyle motoru çalıştırıyor. Görenlerin hayretle baktığı bu yakıtsız motor! Şimdiden sosyal medyada ilgi görmeye başladı.

Yaptığı uygulamayı hurda bir araba üzerinde deneyen adam arabayı yürütmeyi başardı.

Motorun ortasında bulunan aksta yer alan yaylar, her dönüşte çekerek piston görevi görüyor.

Bu iddia, bilim dünyasında büyük ilgi uyandırdı. Videodaki motorun çalışma prensibi ve gerçekliği tartışma konusu oldu. Sonsuz enerjili motorun gerçekten mümkün olup olmadığı ise henüz belirsizliğini koruyor. İşte o video…
ÖNE ÇIKAN VİDEO

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Yorumlar

Ah Bilim vah Bilim

Enerji var iken yok, yok iken de var edilemez, buna ENERJININ KORUNUMU KANUNU denir, ilkokullarda ögretilir bu Kanun, gösterilen sey sadece Sahtekarliktan ibarettir, Cahillik ve Cahalette gelinen noktanin göstergesidir.
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