Adam resmen yaptı! Sonsuz enerji motoru
Sosyal medyada hızla yayılan bir videoda, bir ustanın sonsuz enerjili motor yaptığı iddia ediliyor. Görüntülerde, usta tek bir el hareketiyle motoru çalıştırıyor. Görenlerin hayretle baktığı bu yakıtsız motor! Şimdiden sosyal medyada ilgi görmeye başladı.
Yaptığı uygulamayı hurda bir araba üzerinde deneyen adam arabayı yürütmeyi başardı.
Motorun ortasında bulunan aksta yer alan yaylar, her dönüşte çekerek piston görevi görüyor.
Bu iddia, bilim dünyasında büyük ilgi uyandırdı. Videodaki motorun çalışma prensibi ve gerçekliği tartışma konusu oldu. Sonsuz enerjili motorun gerçekten mümkün olup olmadığı ise henüz belirsizliğini koruyor. İşte o video…
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