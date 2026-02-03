‘Adam mısın’ tartışmasında arkadaşını öldüren sanığa 19 yıl 6 ay hapis

Olay, 28 Eylül 2024'te Doğu Kışla pazar yerinde meydana geldi. Bir süre önce aralarında araba camı kırma meselesi yüzünden husumet başlayan Enes Topal (26) ile Yiğit Laç (22) pazar yerinde karşı karşıya geldi. İki tarafın da "Sen adam mısın" sözleri üzerine büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada Enes Topal, Yiğit Laç'ı kalbinden bıçakladı. Enes Topal ayrıca olayı ayırmaya çalışan dayısı Ali Borlak'ı ve Yener Ersin'i yaralayarak kaçtı. Olayın ardından Yiğit Laç hayatını kaybetti, zanlı Enes Topal ise polis ekipleri tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen Enes Topal tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İDDİANAMEDEN

İddianamede, maktul Yiğit Laç ile sanık Enes Topal'ın uzun süredir birbirlerini tanıdıkları ve aralarında husumet bulunduğu belirtildi. Bu husumetin, maktulün sanığa ait aracın camını kırması ve kuzeniyle yaşadığı gönül ilişkisini kızın babasına söylediğini düşünmesinden kaynaklandığı ifade edildi. Ayrıca, bu sebeplerle zaman zaman aralarında tartışmalar yaşandığı kaydedildi.

Olay günü pazar yerinde çalışan Yiğit Laç'ın konuşmak maksadıyla Enes Topal'ın bulunduğu tezgaha doğru yöneldiği, Ali Borlak'ın maktulün önüne geçerek olay yerinden uzaklaştırmak istediği, bu esnada sanığın üzerinde bulunan ve "sustalı" olarak tabir edilen bıçağı çekerek Yiğit Laç'ın üzerine doğru koşmaya başladığının ifade edildiği iddianamede, sanığın kendisine engel olmaya çalışan dayısını ayağından yaraladığı, ardından da maktul Yiğit'in göğüs bölgesini hedef alarak öldürme saikiyle bıçağı savurduğu ve onu da yaraladığı vurgulandı.

Tanıkların ifadesinde Yiğit'in, dayısının kızı İ. ile Enes arasında birliktelik olduğu, Enes'in uyuşturucu bağımlısı olduğu ve bu ilişkiyi onaylamadığı iddia edildi.

KARDEŞİM GİBİYDİ

Davanın son celsesi, Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Enes Topal ve taraf avukatları katıldı.

Sanıktan şikayetçi olan maktulün babası İlhan Laç, "Oğluma bu saldırıya ne kadar Enes yapsa da babasının da bu eylemde suçlu olduğunu düşünüyorum. Benim oğlumu uyuşturucu konusunda zan altında bırakmasına rağmen oğlum sükunetini korumuştur. Oğlum uyuşturucu kullanmıyor, bu raporlarda da sabittir" diye konuştu.

Laç ailesinin avukatı ise "Olay, Enes'in babası Kemal'in, oğluna uyuşturucuya alıştırdığı iftirası ile başlamıştır. Sosyal medyada Enes, müvekkilimi ölümle tehdit etmiş, küfür etmiştir. Bu durumdan sıkılan Yiğit, pazarda Enes ile konuşmaya gitmiş 'adam mısın' sözü ile sanık olayı gerçekleştirmiştir. Sanığın cezalandırılmasını talep ediyorum" şeklinde konuştu.

Savunmasında pişman olduğunu söyleyen Enes Topal, "Yiğit kardeşim gibiydi. Kız arkadaşım İ. ile ilişkimden Yiğit de memnundu, beraber tatile bile gittik. Yiğit'in ilişkimizi onaylamadığı doğru değildir" ifadelerini kullandı.

KARAR

Mahkeme heyeti, sanık Enes Topal'ı Yiğit Laç'a yönelik "kasten öldürme" suçundan önce müebbet hapis cezasına çarptırdı, ardından eylemin "haksız tahrik" altında işlendiğine kanaat getirerek cezayı 18 yıla indirdi. Sanığa ayrıca Ali Borlak ve Umut Can Laç'a yönelik "kasten yaralama" suçlarından toplam 1 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Böylece sanık toplamda 19 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Heyet, kavgaya karışan tutuksuz sanık Sedat Borlak'ı ise Yener Ersin'e yönelik "kasten yaralama" suçundan 11 bin 200 lira adli para cezasına mahkum etti.