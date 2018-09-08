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Adam gibi bir vali: Recep Yazıcıoğlu

Klasik devlet anlayışı ve yılların getirdiği kalıplaşmış bürokratik düzene karşı olan tavrı, memleketin gittiği her köşesinde halkın derdi ile dertlenen, kişiliği ve görev yaptığı bölgelerde halka olan yakınlığı, sıradışı fikirleri ve enerjisi ile 'efsane vali' olarak nitelendirilen merhum Vali Recep Yazıcıoğlu'nu vefatının 15. sene-i devriyesinde rahmet ve minnetle yad ediyoruz. İşte Yazıcıoğlu'nun Erzincan valiliği dönemini ekranlara yansıtan Köprü dizisinden kısa bir kesit...

08 Eylül 2018 Cumartesi 13:23

Recep Yazıcıoğlu kimdir?

Recep Yazıcıoğlu, 2 Haziran 1948 tarihinde Trabzon'da dünyaya geldi.

Adnan Kahveci, ilkokuldan sınıf arkadaşıdır. İlkokulu Köprübaşı'nda okuyan Recep Yazıcıoğlu, babasının müftülük tayininin Milas'a çıkmasından dolayı Milas'a taşınırlar ve Orta okulu ile liseyi Milas’ta okur.

Lise mezuniyetinin ardından Ankara Hukuk Fakültesi'nde okumaya başlayan Yazıcıoğlu, 1968 senesinde Aydın'a kaymakam vekili olarak atandı. 

Bu dönemde çalıştığı kurumların hepsinde analizler yapan Yazıcıoğlu, dönemin en büyük sorununu, halka karşı sert olmak, işi yokuşa sürmek, vatandaşı engellemek gibi nedenlere bağlar ve hepsini "Bürokrasi hastalığı" adı altında birleştirir. 

Sisteme, bürokrasiye, klasik devlet anlayışına karşı sert çıkışlar yapan, sözünü esirgemeyen biri olarak tanınan Yazıcıoğlu, kişiliği ve görev yaptığı bölgelerde halka olan yakınlığı nedeniyle, sıradışı fikirleri ve enerjisiyle, ayrıca bambaşka siyasi görüşleriyle bir süre sonra "Süper Vali" olarak anılmaya başlandı. 

Recep Yazıcıoğlu 1971-84 arasında sırasıyla Kalkandere, Bahçe, Hamur, Ayvacık, Kırıkhan, Alaca,Akçakoca ilçelerinde kaymakamlık yaptı.

Ardından Turgut Özal'ın emriyle ismi valiler kararnamesine alındı. Dönemin Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in itirazlarına rağmen altı ay sonra Tokat Valisi oldu. Tokat Valisi olarak görev yaptığı yıllar, Tokat'ın altın yılları olara anılır.

Resmi dairelerde belli saat ve belli mekanlar dışında sigara, çay ve kahve içmeyi, kahvehanelerde kağıt ve okey oynanmasını yasaklar. Bu yasak ve sınırlamaların yanında bir de bildiri yayımladı. İçkili yerlerde kişi başına bir küçük şişe rakı veya üç şişeden fazla bira içilmeyeceğini duyurdu.

Tokat'ta kısa sürede gerçekleştirdikleri sayesinde yılın bürokratı unvanını kazandı. Evinin başköşesini süsleyen bu ödülün altında verilme nedeni olarak şöyle yazar: "Türkiye'nin en genç valisi olmasına karşın Tokat'ta döneminde yapılan ilkokul ve sağlık ocağı sayısının Cumhuriyet döneminden fazla olması!"

14 Ağustos 1989 tarihinde Aydın Valisi olarak göreve başlayan Yazıcıoğlu, 19 Ağustos 1991 tarihinde de Erzincan Valiliği'ne getirildi. 

Erzincan için hayal ettiği çoğu projeyi hayata geçirdi. Emniyet müdürlerinin vali olarak atandığ bir dönem polisten vali olmayacağını söyleyerek Ankara'ya tepki gösteren Yazıcıoğlu, terfi beklerken 26 Eylül 1999 tarihinde merkez valiliğine alındı. 

30 Ocak 2003 tarihinde de Denizli Valiliği'ne getirilen Recep Yazıcıoğlu, 02 Eylül 2003 tarihinde Eskişehir-Ankara Yolu üzerindeki Temelli Mahallesi yakınlarında geçirdiği trafik kazası sonucunda hayatını kaybetti. 

Cenazesi Aydın'ın Söke ilçesinde 10 Eylül 2003 tarihinde toprağa verildi.

"Süper Vali" lakaplı Recep Yazıcıoğlu'na suikast düzenlendiği fikri halk arasında yaygındır. 

Haber Tarihi: 08 Eylül 2018 Cumartesi 13:23
  1. Trabzon
  2. Tokat
  3. Eskişehir
  4. Erzincan
  5. Denizli
  6. Aydın
  7. Ankara
  8. Recep Yazıcıoğlu

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