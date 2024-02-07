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Siyaset ‘Adam’ bulamayan CHP köşeye sıkıştı! Lütfü’ye yol göründü
Siyaset

‘Adam’ bulamayan CHP köşeye sıkıştı! Lütfü’ye yol göründü

Yeniakit Publisher
2024-02-07 15:20:00 -
‘Adam’ bulamayan CHP köşeye sıkıştı! Lütfü’ye yol göründü

CHP'de Hatay Büyükşehir Belediyesi için mevcut başkan Lütfü Savaş’ın yeniden aday gösterilmesi tartışmaya sebp oldu. Özür Özel ise tüm tepkilere rağmen tuhaf bir savunmaya geçti.

CHP'de Hatay Büyükşehir Belediyesi için mevcut başkan Lütfü Savaş’ın yeniden aday gösterilmesi tartışmaya sebp oldu. Özür Özel ise tüm tepkilere rağmen tuhaf bir savunmaya geçti.

Hatay halkının tüm tepkilerine rağmen CHP'nin ezik genel müdürü Özgür Özel, ''Depremde nasıl bir sorumluluğu var bilmiyorum. Alternatif bulamadık, kırsaldan çok oy alıyor.' dedi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır Lütfü Savaş hakkında açıklamada bulnudu. Başarır ‘Biz Hatay halkından büyük değiliz, parti yeniden değerlendirecektir’ dedi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, yeniden aday gösterilen Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’a ilişkin “Adayla ilgili Hatay’ın genelinde bir sıkıntı varsa partinin yetkili kurulları bunu değerlendirecektir. Biz Hatay halkından da, ülkemizdeki yurttaşlarımızdan da büyük değiliz” ifadelerini kullandı.

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