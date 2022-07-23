Adaletin değil, ihanetin barosu

OĞUZHAN GÜLTEKİN ANKARA

Geçtiğimiz yıl sosyal medya hesabı üzerinden “Büyük felaketin acısını paylaşıyoruz” diyerek sözde “Ermeni Soykırımı” iddialarını kabul eden Kandil’in barosu, PKK tarafından zorla dağa kaçırılan ve gencecik yaşlarından katledilen Bedirhan Bebek, Eren Bülbül, Yasin Börü gibi insanları görmezden gelirken Türk askerinin, Irak’ın Dohuk kentinde 9 sivili öldürdüğü yalanı ile ortalığı karıştırmaya kalktı. Kahraman Mehmetçiğe ve Türkiye’ye olan nefretlerini dile getiren sözde Baro’ya ise sosyal medya üzerinden tepki yağdı. Milyonlarca sosyal medya kullanıcısı “TSK Onurumuzdur” diyerek kahraman Mehmetçiklere sahip çıktı.

Türk milletine ve geçmişi şan ve şerefle dolu Türk ordusuna saldıran hainlerin yanında yine hainler yer aldı. Diyarbakır Barosu hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmanın ardından Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Dersim, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Van Baroları ve Özgürlük için Hukukçular Derneği, Özgürlük İçin Hukukçular Derneği Amed Şubesi, Rosa Kadın Derneği, Tahir Elçi İnsan Hakları Vakfı gibi oluşumlar sözde baronun hedef gösterildiğini ve tehdit edildiğini belirterek, “Diyarbakır Barosu’nun yanındayız” paylaşımları ile destek verdi.