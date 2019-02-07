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'Adalet Yürüyüşü'ne saldırı davasında karar çıktı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı 'Adalet Yürüyüşü'ne, kiralık minibüsle saldırı gerçekleştirmek isterken yakalanan 5'i tutuklu, 1'i firari 28 sanığın yargılandığı davada karar çıktı.

07 Şubat 2019 Perşembe 14:46
'Adalet Yürüyüşü'ne saldırı davasında karar çıktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2017 yılında gerçekleştirdiği yürüyüşe saldırı planladığı iddiasıyla yargılanan DEAŞ'ın "sözde emiri" Oğuzhan Korkmaz 14 yıl 7 ay 15 gün, aynı davada yargılanan diğer 26 sanık ise 4 yıl 2 ay ile 21 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı. 

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Haber Tarihi: 07 Şubat 2019 Perşembe 14:46
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  4. CHP

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