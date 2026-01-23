  • İSTANBUL
Gündem Adalet yerini buldu! Adnan Oktar örgütünün kilit ismi Bodrum'da yakayı ele verdi!
Gündem

Adalet yerini buldu! Adnan Oktar örgütünün kilit ismi Bodrum'da yakayı ele verdi!

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
Adalet yerini buldu! Adnan Oktar örgütünün kilit ismi Bodrum'da yakayı ele verdi!

Muğla Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Bodrum sokaklarında huzur ve güvenliği sağlamak adına yürüttükleri titiz çalışmalar sonucunda büyük bir başarıya imza attı.

Adnan Oktar suç örgütünün yöneticileri arasında yer alan ve “nitelikli cinsel saldırı” suçundan 22 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Serdar Dayanık, Muğla’nın Bodrum ilçesinde polis ekiplerince yakalandı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı İstihbarat Şube ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve Adnan Oktar suç örgütünün yöneticileri arasında yer alan firari hükümlü Serdar Dayanık'ı Muğla’nın Bodrum ilçesinde yakaladı.

 

Yapılan çalışmaların ardından Gümbet Mahallesi’nde bulunduğu adrese operasyon düzenleyen ekipler, Dayanık’ı gözaltına aldı.

