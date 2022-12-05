Adalet uyuyor, magandalar tehdit saçıyor

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, asker konvoyu yapan bir grup genç, cadde ortasında araçlarıyla durarak yüksek sesli müzik açarak oyunlar oynadılar.

Daha sonra kimliği belirsiz bir kişi yanında getirdiği otomatik silah ile havaya defalarca ateş açtı.

O anlar mahalle bulunan cep telefon kamerasına yansıdı.

Toplum için büyük tehdit!

Son dönemlerde "maganda" olarak nitelendirilen kendini bilmez şehir eşkıyaları, başta kendi çevreleri olmak üzere toplumu ciddi anlamda tehdit ediyor. Sayfalarca suç kaydı bulunan magandalar, toplumun her alanında insanların karşısına çıkıyor. Adeta kış uykusunda olan adalet sisteminin şehir eşkıyalarına karşı etkisiz kalması vatandaşların tepkisine neden oluyor.

Adalet Bakanlığına ve Bekir Bozdağ'a çağrı yapan vatandaşlar, sokaklarda terör estiren magandalar için daha fazla insan ölmeden, öldürülmeden idama varan caydırıcı cezalar getirilmesini istiyor.