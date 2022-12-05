  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Adalet uyuyor, magandalar tehdit saçıyor
Gündem

Adalet uyuyor, magandalar tehdit saçıyor

Son dönemlerde "maganda" olarak nitelendirilen kendini bilmez şehir eşkıyaları, toplumu ciddi anlamda tehdit ediyor. Sayfalarca suç kaydı bulunan magandalar, toplumun her alanında insanların karşısına çıkıyor. Adeta kış uykusunda olan adalet sisteminin; şehir eşkıyalarına karşı etkisiz kalması vatandaşların tepkisine neden oluyor. Kural tanımazlığın son örneği ise; Bursa'da sözde bir asker eğlencesinde yaşandı. Bir grup kendini bilmez, cadde ortasında otomatik silah ile ile havaya defalarca kez ateş açtı. O anlar orada oturan bir kişinin cep telefon kamerasına yansıdı.

Yeniakit Publisher
2022-12-05 14:57:00 -

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, asker konvoyu yapan bir grup genç, cadde ortasında araçlarıyla durarak yüksek sesli müzik açarak oyunlar oynadılar.

Daha sonra kimliği belirsiz bir kişi yanında getirdiği otomatik silah ile havaya defalarca ateş açtı.

O anlar mahalle bulunan cep telefon kamerasına yansıdı.

Toplum için büyük tehdit!

Son dönemlerde "maganda" olarak nitelendirilen kendini bilmez şehir eşkıyaları, başta kendi çevreleri olmak üzere toplumu ciddi anlamda tehdit ediyor. Sayfalarca suç kaydı bulunan magandalar, toplumun her alanında insanların karşısına çıkıyor. Adeta kış uykusunda olan adalet sisteminin şehir eşkıyalarına karşı etkisiz kalması vatandaşların tepkisine neden oluyor.

Adalet Bakanlığına ve Bekir Bozdağ'a çağrı yapan vatandaşlar, sokaklarda terör estiren magandalar için daha fazla insan ölmeden, öldürülmeden idama varan caydırıcı cezalar getirilmesini istiyor.

Yaşasın idam! Asın bunları
Yaşasın idam! Asın bunları

Gündem

Yaşasın idam! Asın bunları

Yaşasın idam! Asın bu magandaları
Yaşasın idam! Asın bu magandaları

Gündem

Yaşasın idam! Asın bu magandaları

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23