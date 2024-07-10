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Gündem Adalet sistemi uyumaya devam ediyor! Sokaklar kan gölü
Gündem

Adalet sistemi uyumaya devam ediyor! Sokaklar kan gölü

Yeniakit Publisher
2024-07-10 13:32:00 - 2024-07-10 13:41:10
Adalet sistemi uyumaya devam ediyor! Sokaklar kan gölü

Adalet sisteminin kış uykusunda olduğu Türkiye'de sokaklar adeta kan gölü döndü. Hemen her gün silahlı saldırıların sonucunda onlarca insan hayatını kaybediyor. Bağcılar'da sokakta bekleyen gruba düzenlenen silahlı saldırıda kaldırımda yürüyen bir kişi vurularak hayatını kaybetti. Silahlı saldırıda sokakta bazı ev ve iş yerlerine kurşun isabet etti.

Olay, Yıldıztepe Mahallesinde bir sokakta 07 Temmuz Cumartesi gece saatlerinde meydana geldi. Sokağa otomobille gelen 4 kişi araçtan inerek sokağın köşesinde bekleyen gruba peş peşe silahla ateş etmeye başladı. Grup, silahlı saldırıda ara sokaklara koşarak kaçarken, saldırganlar da olayın ardından geldikleri otomobille binerek uzaklaştı.

EVİNE GİDERKEN SIRTINDAN VURULDU

Silahlı saldırı anında evine gitmek için kaldırımda yürüyen 44 yaşındaki Rafet Ünsal sırtından vurularak yere yığıldı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Rafet Ünsal, olay yerindeki müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Rafet Ünsal hayatını kaybetti.


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SİLAHLI SALDIRI GÜVENLİK KAMERASINDA

Silahlı saldırı anı ve sonrasında yaşananlar ise iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekipleri olay yerinde bazı ev ve iş yerlerine de kurşun isabet ettiğini belirledi. Sokakta bir süre çalışma yapan ekipler, silahlı saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

"BEN VEYA ARKADAŞIM DA VURULABİLİRDİ"

Sokakta esnaf olan Murat Şahinkaya, "Burada birisini vurdular, hasım falan değildi. Normal bir vatandaştı. Kendisi esnaftı, çalışıyordu oda. Birileri rastgele ateş ede ede geliyor. Kişi vuruldu, öldü. Devletin bu konuda daha sıkı önlem alması gerekiyor. Herkes eline silah alıp adam vurursa adam kalmaz. Bende vurulabilirdim, arkadaşım da vurulabilirdi. Adam ateş ede ede geliyor. Çoluk çocuğumuz var burada. Vurulan kişinin saldırı olayıyla alakası yok. Mermi isabet ediyor ve adam ölüyor. Herkes tedirgin" dedi.

Terör belası bitti bu başladı

Terörün kökünü kazıyan Türkiye'de adalet sistemi adeta kış uykusunda... Son dönemlerde "maganda" olarak nitelendirilen kendini bilmez şehir eşkıyaları, başta kendi çevreleri olmak üzere toplumu ciddi anlamda tehdit ediyor.

Sayfalarca suç kaydı bulunan magandalar, toplumun her alanında insanların karşısına çıkıyor. Adeta kış uykusunda olan adalet sisteminin şehir eşkıyalarına karşı etkisiz kalması vatandaşların tepkisine neden oluyor.

Vatandaşlar, sokaklarda terör estiren magandalar için daha fazla insan ölmeden, öldürülmeden idama varan caydırıcı cezaların getirilmesini istiyor.

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